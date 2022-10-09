台灣女性登山好手曾格爾接觸登山活動3年，就創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的紀錄，陽光、健康的形象深受粉絲喜愛，不料近日卻被爆料與陳姓已婚富商不倫戀，富商妻於臉書發長文控訴，透露富商贊助了170萬登山資金，人在尼泊爾的曾格爾看到後僅表示：「將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動」，之後不願回應；美女作家黃大米則批：「我才不會這麼傻」。

作家黃大米討論最近時事「如果已婚富商給我一百七十萬要我陪他泡湯跟深夜開車，我會肯嗎？」她明確表明自己不願意，因為她眼光看很遠，且認為個人品牌價值一定超過一百七十萬，如果為了拿錢介入他人婚姻，自己這個品牌就毀了，「我才不會這麼傻，為了小錢毀了自己的聲譽」。

黃大米幽默透露：「我不會為了拿百萬贊助介入別人的婚姻或者陪泡湯，但我會自己花錢找男公關，這就是大咖網紅的高度與態度」，這番話獲得許多人認同，主播劉芯彤也開玩笑：「下次花錢找男公關，可以揪我一起嗎？」藝人郁方直呼：「這個高度，我們追不上！太羨慕」，藝人何如芸調侃：「果然，去完泰國回來有差」。

許多粉絲留言：「大米這篇好文不歪且非常正向」、「妳有金城武，妳確定170百萬元，可以收買妳的人心」、「自己的品牌比任何事都來的有價值」、「愛惜羽毛價值會超過一億⋯沒必要」、「帥翻天了啦！大米！」。