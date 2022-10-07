29歲「登山女神」曾格爾被爆為了170萬登山贊助，與已婚人夫發生關係，氣得正宮提起「侵害配偶權」並求償200萬，讓演藝圈好友賈永婕及郁方跳出來力挺，對於外界好奇登山為何要拉贊助？知名登山客也揭露背後內幕。

「登山女神」曾格爾接觸登山活動3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰紀錄，如今爆出為了成就登山募款目的，與已婚人夫發生不倫戀，這讓藝人郁方在臉書發問：「爬山為什麼需要找贊助？」更強調：「我沒有看到防疫女神賈永婕爬山需要贊助」，根據《三立新聞網》報導，知名登山客表示台灣對登山運動思想較封閉，加上沒有「排名」競爭，不會成為企業贊助項目，而且登這類型有難度的山，並非一個人能完成，因為花費相當可觀。

對此，許多網友紛紛回應：「勇闖世界14高峰，確實花費很多，時間金錢人力物力，不是爬郊山這樣」、「登k2一般會雇用8-10位雪巴，加上要用氧氣及登山許可證，還有所有人的機票加上吃住，真的很燒錢」、「外國登山客須向尼泊爾政府支付1萬1000美元許可證費用，還要負擔攀登設備、個人與救難直升機保險費」。

對於曾格爾與已婚富商爆發不倫戀，正宮淚訴自己邊哭邊截圖175張對話紀錄，強調曾格爾不斷請丈夫幫忙募款，據悉丈夫和不少友人都掏腰包捐款，但款項卻是匯到私人帳戶而非募資平台，怒斥曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源。