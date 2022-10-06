29歲「登山女神」曾格爾近日捲入小三風波，被已婚富商的老婆提告侵害配偶權並求償200萬元，儘管曾格爾發聲明否認，仍壓不住社會議論。與富商正宮有逾20年私交的女星賈永婕，今（6日）在臉書哭著挺好友：「這一刻我心痛啊！我同感遭到背叛！」

賈永婕稍早在臉書發文坦言：「那天你在電話中跟我講家裡出事情了，聽完我暴哭、大哭哭到說不出話⋯⋯哭到本來要哭的你反過來安慰我，你說永婕又不是你老公⋯⋯⋯。」

賈永婕回憶20多年前與富商妻相識時，對方是小AE，她則是小記者，同歲數的兩人一拍即合，賈永婕看著好友對事業、家庭的付出，以及與丈夫一路從大學扶持到現在的愛情，「他支持你、保護你，你的最佳後盾。你是我開口閉口逢人便拿出來誇口的好姐妹，這一刻我心痛啊！我同感遭到背叛！」

富商妻從小AE蛻變成公關公司老闆，多個精品品牌都是旗下客戶，是赫赫有名的商場強人，如今經營29年婚姻遭到插足，賈永婕不捨好友陷入痛苦，感性地喊話：「你是我們女人的表率，你告訴我面對困難、解決問題要選擇對的路，不要怕我們相信邪不勝正」、「加油！我的姐妹，正宮娘娘我是你永遠的粉絲！」

賈永婕自嘲哭到剛剛，被老公調侃：「你可以不要像神經病一樣嗎！我又沒有抖內」接著在留言區放上富商妻的專訪連結，證明好友確實很有能力。

富商妻昨（5日）發文哭訴曾格爾為了募資登山的費用，主動傳訊息約老公泡湯，從中獲得170萬，「那一夜我一邊哭一邊截圖……竟然截了175張」，痛心之下她怒告曾格爾侵害配偶權，相關事證已交由士林地方法院審理；而曾格爾發聲明否認不倫，強調：「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。」未來不再做回應，靜待法律處理。