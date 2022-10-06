泰格豪雅（TAG Heuer）與保時捷（Porsche）跨界攜手迄今已是第四年，保時捷經典Carrera跑車與品牌精神，與泰格豪雅追求精準、崇尚精緻工藝的精神不謀而合，為致敬Porsche保時捷第一款911標有「Carrera」賽車字樣的RS2.7車款問市50周年，雙強聯名推出兩款Porsche 911 Carrera RS 2.7聯名計時腕表，即起至11日在台北保時捷中心限量登場，現場並展出一輛同款骨董車，名車與名表相襯，更添品味。

泰格豪雅與保時捷攜手推出Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶，玫瑰金紅色款，74萬300元。（TAG Heuer提供）

這款911 Carrera RS 2.7全新聯名表融入雙強的DNA，結合1972年的Porsche保時捷跑車和1963年第一款TAG Heuer泰格豪雅計時碼表，是雙強的經典作品，尤其今年正逢911 Carrera RS 2.7跑車問市50周年，當年保時捷只生產了1580輛，由於珍稀罕有，據悉拍賣會已飆升3千萬元，其中有一輛為台灣藏家珍藏，為了配合泰格豪雅限量聯名表上市發展會，特別向藏家借展，別具象徵意義。

泰格豪雅與保時捷攜手推出Porsche 911 Carrera RS 2.7限量計時腕錶，藍色表盤精鋼款搭白色織帶，25萬4100元。（TAG Heuer提供）

雙強聯名表有兩款，一是玫瑰金款搭配紅色表帶，限量250只，一是藍色漆面表盤精鋼款搭白色針織表帶，限量500只，兩者是當年911 Carrera RS 2.7最受歡迎的色調，台灣各僅分到5只，皆已完售。