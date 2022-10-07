謝忻與小甜甜昨(6日)出席同場活動幾乎零互動，讓曾為閨密的2人形同陌生人，事後她表示要「清理朋友關係」，也讓姊妹倆感情生變的傳聞甚囂塵上，未料事隔一小時，小甜甜隨即曬出與八三夭的合照，感性表示：「這些都是歲月的眼淚呀」，心情似乎不受影響。

謝忻昨在臉書發文，表示要學習斷捨離的人生功課，並且檢視著不再重要的種種，更坦言開始有「清理朋友關係的想法」，引來網友猜測指的是小甜甜，事隔一小時後，小甜甜曬出與和八三夭及前Circus成員Eason合照，接著表示：「從八三夭還是自己默默的玩團跑校園，到現在成了這麼狂的天團….細數一下時間我們也就這樣認識十幾年了，我們之間也都從少年邁入了中年…八三夭的演唱會從河岸到小巨蛋我也似乎沒缺席過」，感性表示：「這些都是歲月的眼淚」。

《三立新聞網》稍早求證小甜甜，她喊冤表示兩人劇中角色設定差很大，真的對不到戲，更也坦承當媽後，重心都是孩子和工作，和好友王宇婕等人聚會也變少，並非只是針對謝忻，更強調目前互動對象以媽媽群為主，就算這些單身朋友要邀約，也不見得有時間。