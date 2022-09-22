藝人謝忻經歷不倫戀、私密照外流的負面風波後，形象一度遭到重創，但樂觀積極的她，依舊努力不放棄，才從谷底翻身，而熱愛運動的謝忻先前才透露將在生日當天參加全馬。近日她積極到貓空練跑，還加碼曝光一張「躺地照」，引發網友熱議。

謝忻一直以來喜歡運動，時常能夠看見她在社群平台上分享運動相關的貼文，日前表示自己失心瘋報名了11月27日生日當天的故宮南院馬拉松，隨後便收到眾多熱心跑友的建議與練習邀約，自己相當感謝以外，也下定決心要好好練習，「由衷感謝所有跑友們的句句箴言，但我知道想要跑完42k，就必須有充足的練習」 。

她還透露為了落實訓練，她加入某跑山團，便從政大一路跑上貓空，「連續幾個大坡，心臟幾乎要跳出來。中間有好幾度真的喘不過氣，但數次萌生放棄的念頭，都在素昧平生的跑友們的激勵聲中一一瓦解。」

謝忻表示這趟練習最後跑了超過11公里的路程，抵達終點的情緒釋放讓她印象深刻，「縱使就這樣大咧咧（剌剌）地躺在馬路上休息，內心的喜悅還是無比可擬。」而她也曬出自己躺在大馬路上的照片，逗趣寫下：「雖然我累到躺在地上（而且還是紅線跟禁止停留的地方！在被開罰單之前我要趕快起來）」。