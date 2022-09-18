台東縣關山鎮昨（17日）晚間發生規模6.4地震，今（18日）再有規模6.8強震，震央位於台東池上鄉，全台陸續傳出災情。超怕地震的藝人謝忻，稍早PO躲桌子避難的照片，下半身卻P上小草莓，對此她解釋了。

謝忻今（18日）在IG限時動態分享昨晚發生地震時，她躲在桌子下避難的照片，畫面中，謝忻身穿粉紅色的背心，一手抓住小女孩，整個身體全塞進桌子底下，她還原當時的情況：「昨晚的尖叫姐，趴下、掩護、穩住。」

值得注意的是，照片中的謝忻，腰部以下全用小草莓貼圖遮住，只剩下大腿、膝蓋和腳ㄚ若隱若現，給外界許多想像空間；對此，謝忻解釋：「請忽略我穿著。」

事實上，2年前台灣東北部發生規模6.7地震，謝忻當時就跪趴在桌子下狼狽痛哭，口中不斷喃喃：「嗚…地震好可怕…我不要出去！」而她把這支21秒影片放上社群平台時，被網友發現領口出現不明陰影，大膽猜測她是否露點，引起高度熱議；不過，謝忻事後開直播澄清：「我真的沒有露點，我真的沒有，我的衣服很安全好嗎！」並再度強調沒有曝光。