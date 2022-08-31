藝人謝忻今年3月大尺度照外流，甚至被賣到色情網站牟利，事後報警處理卻在日前接獲士檢通知，因查無證據宣布結案，讓她為此不爭氣地哭了，感嘆她已不知該去相信什麼。近來投入台劇八點檔《市井豪門》拍攝，看似已重新振作，結果昨(30)日謝忻無預警宣布一項決定，並且放話將離開台灣，甚至連頭都不願回。

近期謝忻加入台劇八點檔《市井豪門》，藉此從谷底慢慢在演藝圈中翻身，除此之外，她也決定試試自己的偏財運如何。昨天她趁著拍戲空檔到彩券行，笑稱自己是把彩券行當休息室，不過這麼做有一個缺點，就是忍不住掏出皮包裡的「所有鈔票」，還向大家豪氣喊話「我告訴你，我這一把只要是中了，我不會跟任何人說再見，我頭也不回的我就走，我甚至不會跟劇組說任何一句話！」

謝忻再次重申中彩票，就要離開台灣。(圖/謝忻 IG)

接著謝忻一臉嚴肅地低頭，也真的將錢包裡的錢全掏出來，不僅如此，她還跟大家說道：「來！這邊有1千9…」，接著把鈔票全甩在櫃檯上，讓人以為她要全押；哪料她下一句卻吐出「我花200(塊)」，氣勢瞬間弱掉，連她自己都忍不住笑了出來；不過來都來了，謝忻還是許願「這把如果我中了，我就頭也不回地離開台灣！我絕對不告而別，包括整個劇組！」

謝忻曾說沒有人能自以為是批評別人的傷痛。(圖/謝忻 IG)

其實謝忻今年3月大尺度照外流後，她的內心一度徬徨崩潰，當下也只能選擇報警求助；然而日前她卻在拍《市井豪門》過程，收到檢方「找不到人」判決書，讓她心情大受影響，在進棚拍攝前一刻大哭；不過她也曾對自己打氣：「沒人有資格自以為是地批判妳的傷痛」，對照她現今還能開玩笑，似乎逐漸走出陰霾。