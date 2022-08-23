不少人都希望能一夕致富，但帳戶若突然多了一大筆錢，許多人肯定也會擔心，可能是銀行或彩券公司搞錯了。美國密西根州一名老翁近日發現，彩券帳戶多了75萬美元（約新台幣2265萬），認為可能是彩券中心失誤，打電話過去更正，豈料卻被告知是中了頭獎。

根據《堪薩斯城之星》（The Kansas City Star）報導，密西根州馬斯基根縣一名78歲老翁威廉張伯倫（William Chamberlain Jr.），近日登錄自己的彩券帳戶時，發現裡面竟多了75萬美元（約新台幣2265萬），隨即將此事告訴妻子，夫妻倆認為，應該是彩券公司搞錯了，連忙致電對方告知此事。

張伯倫表示，他打電話聯繫密西根彩券辦公室，表示他的帳戶有問題，豈料卻被告知中頭獎，他才想到先前看到一款名為「Fantasy 5」的彩券，頭獎累積金額越來越高，當時他的彩券帳戶裡，正好還剩21美元（約台幣633元），便透過網路系統一次買了3張5美元（約新台幣150元）的彩券，沒想到竟中頭獎。

張伯倫透露，中頭獎後總覺得像做夢，「我一直發抖，甚至無法入睡，很沒有真實感」，至於這份獎金該如何運用，他則表示，會先用來支付帳單，剩餘的錢則是存起來。