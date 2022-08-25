檢警查獲以中古行掩護的毒品分裝廠，查獲大批毒品。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

以中古車行掩護毒品分裝廠 警方攻堅傻眼藥頭上香祭拜求平安

中市刑大偵四隊在彰化縣查獲以歇業中古車行作掩護的毒品分裝廠，逮捕莊男等2藥頭及4名藥腳，起獲K他命15包，毛重近2公斤及毒品咖啡包41包等證物。警方全副武裝攻堅進入車行當場傻眼，莊男竟手持清香正在祭拜神明，還要求讓他上完香祈求平安、並與女友道別。檢方複訊，黃男涉嫌販售毒品罪嫌遭羈押、莊男以10萬元交保。

台中市刑大偵四隊隊長陳聖偉表示，警方前年11月間查獲顏姓犯嫌擔任小蜜蜂販賣毒品咖啡包案，經長時間向上溯源追查到第4層藥頭，發現30歲莊男及32歲黃男涉嫌以歇業中古車行當作掩護經營販毒據點，並在車行內分裝及販賣毒品咖啡包、K他命等第三級毒品，藥腳假借買賣中古車的名義開車進出車行購買毒品。

全案由台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，協同台中市刑大、市警局第六分局、彰化警局和美分局及海巡署彰化查緝隊等單位，今年在7月底持搜索票在彰化縣和美鎮等9處同步查緝。

警員攻堅進入該歇業中古車行時，發現莊男在車行的神明廳正在祭拜神明，焚香拜神祈求保佑，警方要帶他返回大隊偵訊，莊男還特別要求等他跟神明上完香，以祈求平安。

據了解，莊男供稱是中古車行股東，因為疫情導致經營困難，挺而走挺販售毒品牟取暴利。警方當場起獲K他命15包，毛重近2公斤及毒品咖啡包41包等證物，市價約逾百萬。

檢方訊後，將黃男依涉嫌販售毒品向法院聲請羈押獲准，另莊男則以10萬元交保，全案正擴大偵辦中。

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