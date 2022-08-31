警方將人壓制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

陳嫌等人被逮，看得出羽球場還保留原場地。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

有販毒集團以廢棄羽球場為據點，成員以網路銷售，包裝在信封袋內外送到府，企圖掩人耳目，警方掌握該處後破門而入後將成員壓制。警方調查，該販毒集團以24歲的陳姓主嫌負責出資購買毒品，聘僱2名成員負責在群組網路銷售毒品，其餘2至3人負責外送宅配到府交易毒品，一周薪水高達2萬元，吸引20多歲年輕人加入。

高雄市警方5月份時抓到一起販售毒品咖啡包的藥腳，經向上溯源，得知毒品來源為綽號「抖音」的販毒集團，並且隱身在左營區一間廢棄羽球場，租來作為集團聚點及藏匿毒品倉庫，藉以掩人耳目。

刑事警察大隊偵三隊掌握相關事證後與左營分局、三民二分局、林園分局等單位共組專案小組，經4個多月跟監蒐證，掌握該集團藏匿毒品倉庫及販毒運作模式後，24日全副武裝攻堅破門而入，一入內大喊：「手舉起來！趴下！」，將現場的人壓制在地後，順利將陳嫌等6人查緝到案。

並在廢棄球場內的衣櫃中、車上的夾層內找到超過1.5公斤約7500顆的第三級毒品一粒眠、以及愷他命、還有142包的毒品咖啡包、電子磅秤、2輛作案自小客車、點鈔機、10支作案手機、新台幣30萬2千餘元等相關販毒證物。

警方調查，該販毒集團以24歲的陳姓主嫌負責出資購買毒品，聘僱2名成員擔任早、晚班總機負責在上百人的群組網路銷售毒品，其餘2至3人負責外送宅配到府交易毒品，將毒品裝在信封袋內，掩人耳目，皆採24小時輪班制，一周薪水高達2萬元，吸引20多歲年輕人加入。

現場還留有羽球拍、羽球，就連場地線和網子也都還保留著，平時工作久了，成員們還會打球活動筋骨。6人被逮後，被依違反毒品危害防制條例第四條販賣毒品等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！