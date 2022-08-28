警方當時在該鐵皮違建內查獲大量毒品。（蘆洲警分局提供）

為加強居住環境完全，新北市政府在暑假期間再祭鐵腕，拆除4件違建，除了常見的違建分租套房之外，還有1件是利用違建鐵皮建築作為毒品分裝廠，該工廠經警方查獲後，提報市府公安會議後，由拆除大隊在上月中強制拆除，並向屋主收取7萬元拆除費用。工務局長詹榮鋒表示，執行違建強拆收費2年以來，共收取拆除費用370萬，未來仍會持續加強執法。

新北市政府違章建築除大隊指出，其中一處位於五股成泰路的鐵皮建築，為蘆洲警分局執行毒品溯源專案所查獲的毒品分裝廠，因違建鐵皮恐成公安死角，因此分局主動提報市府公安會議，建議納入優先拆除目標，並於上月中旬進場拆除。

蘆洲警方表示，該毒品分裝廠為今年3月份查獲，當時共查出陳姓男子等4名嫌犯，於違建的鐵皮屋內囤放大量毒品，意圖販售來牟取不法暴利，警方於現場查扣安非他命20包、梅錠6包、毒品咖啡包624包、不明粉末3包、神仙水1瓶、電子磅秤1台、監視器主機2台等證物。

警方指出，該案為毒品向上溯源的成果，除了查緝毒品之外，因發現嫌犯以違建鐵皮屋掩護，藏放大量毒品，已對治安、公安造成危害，因此主動提報市府公安小組，並與工務局、拆除大隊、市警局等機關再次到場進行聯合稽查，確認該處屬違建潛藏公安疑慮，避免再次成為治安死角，決議列為優先拆除目標，並於拆除後向屋主收取約7萬元拆除費用。

工務局長詹榮鋒強調，新北市自109年8月發布施行「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」，針對危害公共安全、環境衛生等5大類20項違建場所，於強制執行後再收取拆除費用，以落實社會公平正義原則，後續也會研議擴大拆除收費標的，加強執行影響公安的違章建築，讓新北市民可以在這片土地安居樂業。

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