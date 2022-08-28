毒蟲缺錢竟想賣簿子「輕鬆賺」 約定轉帳被識破下場慘

51歲丁姓男子缺錢買毒，竟然萌生賣帳戶賺錢的想法，前往銀行設定約定轉帳帳戶，下一步將符合詐團的要求，成為人頭，丁在約定前一刻露出破綻，遭銀行行員識破，員警到場曉以大義，他同意員警進入入住的旅館，員警在冰箱內找到安非他命吸食器，訊後依法送辦。
丁男有多項毒品前科，本月22日，前往館前路一間銀行告訴行員，想要設定轉帳帳戶，行員詢問新設定的帳戶是什麼人，丁男支吾其詞，說不出對方的身分，員警立刻通知警方到場，進一步詢問原因，丁男坦承是賣簿子給詐團，聽從指示到銀行櫃檯辦理約定轉帳。
員警語重心長告訴丁男，一旦誤信「輕鬆賺」等話術，恐導致自己背負鉅額求償，而且會吃上刑事責任，天下沒有白吃的午餐，切勿因小失大。丁男聽聞後，才打消賣簿子的念頭，並自願帶員警返回西門町的旅館，員警在房間冰箱內發現吸食器，訊後依法送辦。
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