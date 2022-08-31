台北「十五份幫」大哥周頡懷疑在檳榔店工作的鄭姓男子拿假鈔向他們買毒咖啡包，他教唆小弟押走對方，拿棍棒及老虎鉗痛毆凌虐致死，台灣高等法院依傷害致死等罪判刑11年，因未上訴已確定。同案被告劉博荃、趙亭君及陳冠宇遭高院各依毒品及傷害致死罪判4年6月至7年10月不等徒刑，3人提上訴遭最高法院駁回確定。

2020年11月間陳冠宇購入大麻14包、硝甲西泮1包、愷他命1包及各式毒品咖啡包1381包，待覓得買家後，由周頡、陳冠宇指示潘緯翔、趙亭君看管持有待送買家。鄭遭疑以真鈔夾藏玩具紙鈔向「十五分幫」詐購毒品，在「十五分幫」堂口與位階在周頡之上人員談判。

鄭男遭毆打成傷，仍未提出解決方案，遂交周頡處理，周頡指示劉博荃、趙亭君分持塑膠棍棒毆打鄭的四肢，鄭短時間內遭眾人輪番毆打，受有頭部及身體多處大面積外傷之傷害，呈現癱軟無力狀態，周頡令潘緯翔等人將之送醫，鄭急救後仍死亡。

高院考量周男等人明知毒品對於身心健康、社會秩序之危害至深且鉅，為國法所厲禁，竟藉由組織分工合作模式，擴大販售規模，助長毒品氾濫，又毆打鄭男致出血性休克死亡，依傷害致死等罪各判處4年6月到11年不等徒刑，周男未上訴已確定，另3人上訴遭駁回，全案定讞。

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