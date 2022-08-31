彰化縣蕭姓國小校警，去年清明連假值班，趁13歲女童返回母校遊玩、到辦公室打招呼時，見四下無人，涉嫌以手指碰女童下體、左胸、伸舌去舔女童的胸部，女童受驚嚇告知家長並報警，蕭被依強制猥褻罪嫌移送，蕭上訴想以60萬元和解換緩刑，但家屬認為應入獄反省，二審駁回，維持一審3年徒刑，仍可上訴。

判決書指出，蕭當時是某保全公司職員，派駐在彰化某國小擔任警衛，任職期間與13歲女童就認識，去年4月2日當天，女童返回母校遊玩，特別到教職員辦公室跟蕭打招呼，但蕭男卻趁當時辦公室沒人，見女童年幼好欺，不但涉嫌以手指碰觸女童下體、左邊胸，甚至用舌頭舔其左邊胸部遭女童拒絕，事後家長報警。

判決書指出，蕭男明知女童當時是13歲女生，無完全性自主決定能力，涉嫌對未滿14歲女子強制猥褻之犯意，趁無人在場之際，違反女童意願方法，竟用手及舌頭猥褻少女身體多處部位得逞；一審法官考量蕭維中低收入戶，已婚且育有3子，每個月還要還卡債，經濟狀況不好，判處3年徒刑，未與女童家屬達成和解。

蕭男上訴，認為自己坦承犯行「非十惡不赦之壞人」犯後態度良善，委由律師提60萬元和解，盼法院協調雙方和解，不入獄換得緩刑，但女童父親表示跟女兒商量後，暫無意願與蕭談和解事宜，堅持要讓蕭男入獄反省。二審法官認為無法對蕭上訴決定量刑審酌，駁回上訴維持一審判3年徒刑，不得緩刑，全案可上訴。

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