王少偉今（8日）出席雅詩蘭黛粉紅絲帶公益籃球賽，對於2位好友謝忻與小甜甜日前出席同場活動幾乎零互動，讓姊妹倆感情生變的傳聞甚囂塵上，他表示一直有關心她們，「我覺得男生跟女生的感情就是這樣子，男生就擺在那裡，她們需要的時候會來找我，也不用特別去主動關心或了解什麼，我就是她們的『工具人』。」

有幫兩人調解一下嗎？王少偉覺得不大需要，「也許過一陣子想法又不同了，之後又會比較熱絡，身為一個男生持續當她們的工具人就好了。」並表示跟謝忻、小甜甜各自常碰面，但3人聚會越來越少，「現在大家有家庭、有男友，也有事業的規劃。」

王少偉多次被直擊跟「性學博士」許藍方約會，問到感情進度，他大方說跟她一直很好，但似乎也心疼女方飽受先前不倫風波影響，「她慢慢讓大家看到不一樣的印象，在新聞上會有一些不同的想法，就我對她了解，我覺得她有更多可以讓人值得相信、更值得去學習的地方，給她一點時間吧。」