都說「都說好室友帶你上天堂」，要遇上一個合得來的室友，是一件很看運氣的事。近日就有一名女大生發文分享她的「酷室友」，本來心情很好在和家人逛街，因為在試衣服就沒聽到電話響，而後室友就傳訊息狂罵，「有時候覺得你打工聯絡不到你，有夠賭爛」，讓原PO滿頭問號，以為是有什麼急事，原來只是室友讓她幫忙買飲料和薯條回來，原PO拒絕她，還大發脾氣，直接點燃原PO怒火，「有公主病去看醫生啦！」

室友理直氣壯地要原PO幫忙買東西。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名網友以「北爛室友」為題，在大學生論壇《Dcard》中發文抱怨，她原本好好地在和家人逛街，卻因為她沒接到電話就被室友一陣劈頭狂罵，原來是室友要她幫忙買飲料和薯條，但由於店家太遠不方便，原PO便婉拒了她的要求，沒想到室友繼續理直氣壯表示，「我喜歡讓你跑遠一點」，原PO直接傻眼不想理，室友竟變本加厲，「你人呢？你不要給我消失」，讓原PO氣到不行，「有公主病去看醫生啦！雖然你可能沒救了」。

網友們都替原PO感到生氣。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，僅是對話就讓網友們火氣上來，「你人真好，還一直問他那時候要幹嘛，真的是把你當工具人欸，是我就先封鎖他了，不用等他封鎖我」、「好噁的人，辛苦原PO了她是不是有毛病」、「不是公主的公主病」、「什麼叫我喜歡讓你跑遠點，有夠蝦，這種人真的超討厭，是我就連訊息都不讀了」、「你不封鎖她的理由是什麼？封鎖不是剛剛好嗎？」、「看對話看到很躁」。