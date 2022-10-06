甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）一個多月前赴北京處理私人事務，未料8月21日後便音訊全無，連妹妹銀霞也聯繫不到兩人，形同失聯狀態，甚至習慣用繁體字的甄珍，在微信朋友圈突然出現簡體字貼文，讓周遭親友十分擔心她的安危。

甄珍與兒子章立衡8月赴北京處理事務便音訊全無，僅在9月初於微信朋友圈寫下「最近比較忙，無法回復電話與信息」，根據《香港01》報導，友人表示這則訊息出現2個疑點，那就是甄珍平時都是用繁體字，但貼文卻是簡體字，且用語也與平時不同，加上用各種管道都聯繫不上母子倆，讓人覺得格外反常。

甄珍友人發文表示對她的近況感到擔憂。(臉書)

好友歐姓友人表示與甄珍約好9月底在新加坡見面，結果電話打了上千通依舊聯繫不到人，而他詢問甄珍秘書時，僅得到「人沒有事」的回應，接著秘書便以「私事不方便透露」隨即掛上電話，至於另一位友人表示甄珍8月時有提到和兒子到北京處理私事，接著會飛往上海處理新家狀況，原本隔幾天就會聯絡一次，如今卻音訊全無，叫人相當擔心。