在職場上難免會遇到一些「雷包」同事，能力不行就算了，還講都講不得，讓人一上班就一肚子火。近日就有一名網友在網上分享大小姐同事的13條事蹟，每天嘴裡都喊著「好忙好忙」，但實際上都在吃東西玩手機，若是安分守己也就算了，還愛到處惹事生非，把所有人都惹怒，還對老闆大聲咆哮，卻一點事都沒有，後來才知道原來她就是老闆的女兒，只是來體驗生活的，讓原PO不禁無奈苦笑，「她以後真的當老闆，我要離職嗎？」

老闆女兒的大小姐行為讓公司其他同仁難以忍受。（圖／翻攝自Dcard）

日前一名網友以「超誇張爛同事，原來他是老闆的女兒」為題，在大學生論壇「Dcard」發文抱怨，表示部門來了位新同事，大家都在上班了他還在吃早餐看電視、將手伸到不屬於她的業務範圍內、在公司不該走的地方跌倒，打電話叫勞工局來檢舉。

不僅如此，脾氣還很差，在外受氣了回來對同事發火，覺得全世界的人都對不起她，還喜歡不懂裝懂，名聲差到全公司沒有人不討厭她，但她還沒被開除的原因就是因為她是空降部隊，老闆的女兒，沒人敢動她，也讓原PO無奈問道，「不知道有沒有人跟我一樣遇過這種同事啊，真的太不可思議，她以後真的當老闆我要離職嗎？」

網友們都覺得她是來搞垮公司的。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，這位同事的荒唐行徑讓網友們滿頭問號，「怎麼感覺她在這裡工作是為了弄垮她爸的公司？」、「皇親國戚很正常」、「妳確定她不是來搞自己家的企業嗎？」、「放心，待不到她當老闆就離職了」、「我們公司的小公主也是啊」、「在橋下睡覺也太可憐了吧，好歹也在車上睡，然後身為老闆的女兒還要自己打工…」、「老闆對她的溺愛情況下，公司不一定持久經營，要不要考慮打開人力銀行找下一份工作？」