民進黨政府昨正式開放邊境，未來入境檢疫只要0＋7，形同全面解封。但台商與立法院國民黨團今質疑，政府對全世界開放國門，但卻遲不恢復金馬小三通，把金馬居民當次等公民，也不利兩岸和平往來，籲盡速比照邊境解封恢復小三通。

國民黨連江縣立委陳雪生說，這幾天與北京、福州通電話，對岸說大陸國家主席習近平在福建做很久領導，對金馬沒有說過不字，對需求全力配合，金馬也與對岸和平相處，那現在究竟誰在擋小三通？民進黨政府考慮的是兩岸或政治問題？

陳雪生質疑，行政院長蘇貞昌過以疫情期間要忍耐，拒絕恢復小三通，但昨天邊境已經對全世界開放開放，但卻只對金馬管制，同是中華民國屬地的金門與馬祖卻另外處理，非常不合理；揶揄現在防疫上「是他們怕我們，不是我們怕他們」。

陳雪生呼籲，統獨休兵，小三通開放可緩和兩岸關係，擦出和平火花；金馬與對岸的人很多都是親戚，在海上還是互相有來往，如今既然國門開放，也要恢復小三通，起碼可以「先人道開放，再商務開放」。

福州台商會長蔣佩琪表示，現在兩岸航班不多，小三通才可便捷台商處理大陸事業或返台相聚，對兩岸往來非常重要。廈門台商會長吳家瑩也說，小三通停頓3年，導致台商與台胞往來不便，交通成本又高，政府應體察台胞與台商生活所需。

漳州台商會長林伯彥指出，目前台幹一個月平均工資約台幣6萬元，而現在若要搭機返台，每來回一次也就相當於一個月工資；若恢復小三通，交通成本約可節省3分之2，希望民進黨政府當局將心比心，不要把在對岸打拚的台商拋棄在外。

國民黨金門縣立委陳玉珍表示，蔡總統宣稱支持兩岸健康有序往來，那小三通不算？在兩岸兵凶戰危時，適時遞出橄欖枝，對兩岸和平往來不是非常有意義？如今國門全面開啟，卻不恢復小三通把金門人當次等公民，金門不是國門一環？

陳玉珍認為，國門能解封就代表疫情已沒問題，兩岸都可坐飛機到廈門、上海，為何還不能比照入境0＋7恢復小三通？上月金馬澎縣長、議長與立委連署要政府盡速恢復小三通，民進黨政府擋小三通影響的不是大陸人，而是金門人與台商。

黨團書記長李德維說，2019年入境金門約200萬人次中約80萬陸客，以每人8000元計，就是64億元商機；而金門大陸新住民有3000多人，2年間無法回去大陸參與家中婚喪喜慶，馬祖也是，盼民進黨政府了解金門民眾的痛與台商的苦。

黨團副書記長洪孟楷表示，防疫是科學、醫學，不容許意識形態與政治歧視，開國門不要雙標，應比照昨天國門解封恢復小三通，對任何國家、地區進來旅客都比照辦理，一起0＋7管制，民進黨政府不要以意識型態凌駕離島同胞權益。