蔡政府力挺高端不遺餘力，遭外界質疑採購黑箱作業，要求公布採購合約內容，指揮中心卻以保密條款拒絕，高端則在19日發聲明駁斥有暴利，卻也意外曝光每劑疫苗價格。

高端聲明指出，疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元，加上生產費用11.1億元，合計一共33.5億元，並在2021年獲疫管署4.6億元的研發補助，並取得EUA核准後，也回饋贈送20萬劑疫苗予疫管署，銷售淨額為36.2億元，絕非暴利。

雖然高端疫苗在巴拉圭通過EUA，但對方並未實際購買，唯一買主只有台灣指揮中心，出貨500萬劑疫苗，其中20萬劑為贈送，也就是說，指揮中心實際購買量為480萬劑，以36.2億元計算下來，每劑價格為754.2元，正巧也符合衛福部前部長陳時中立院備詢時的「比750元高一點」說法。

高端在月初報廢170萬劑疫苗，占整體採購量三分之一，比他牌疫苗報廢率高出6倍，對此王必勝緩頰，指出當初日本也購買1.2億劑AZ疫苗，20萬劑「自用」，4400萬劑外援，退訂6200萬劑，報廢1350萬劑，屬於正常現象。