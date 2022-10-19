歐洲天然氣價格在近期的交易日出現跌勢，回落16%寫下6月以來的最低價，專家分析指出，疲軟的需求與暫時的供過於求，是價格下跌最主要的原因，且歐洲近期天氣較為溫暖也讓價格承受下行壓力。

美媒報導，天然氣期貨價格下跌16%至107.3歐元，是6月以來的最低價格，西班牙國家天然氣公司旗下的市場分析平台EnergyScan發布報告指出，「市場需求陷入疲軟加上供應量增加，導致價格下跌，且近期天氣較為溫暖，導致價格從高點回落。」

Alpha能源分析師也提到，「由於儲量強勁與天然氣過剩，超過大陸潛在的需求，導致天然氣價格持續下跌。」不過，該分析師也警告，如果俄羅斯天然氣的供應量持續低迷，明年要儲備天然氣會變得相當困難。

即使目前歐洲天然氣價格回落，但為了應付再次飆升，歐盟正在採取行動，周二公布一項緊急方案，用來避免能源商品價格暴漲，並透過歐盟聯合購買能源的方式與全球天然氣供應商進行談判。

此外，歐盟也希望能設立天然氣價格上限，但受到內部意見分歧與供應鏈問題的影響，尚未有明確進展，並沒有馬上實施天然氣價格上限。