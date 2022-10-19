德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）18日表示，與中國來往時，德國必須避免重複近年來對俄羅斯關係中犯下的錯誤。她並強調，德國必須面對相信國際法與合作的國家，以及專制政權國家之間的「制度競爭」。

美聯社報導，貝爾伯克出席智庫柯貝基金會（Koerber Foundation）在柏林舉辦的外交政策論壇時表示，「我們首先必須從近幾十年來對俄羅斯政策的錯誤中吸取教訓。我非常明確地說，單方面的經濟依賴使我們面臨政治勒索。」

貝爾伯克指出，「就俄羅斯而言，現在情勢已經覆水難收」，她承認德國忽視東歐夥伴對其依賴俄羅斯能源的警告，「我們必須確保我們不會再重蹈覆轍，這意味著我們必須在對中政策裡，更認真地考慮這一點。」

她指出，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府正在製定的「國家安全戰略」將包括德國對中戰略，並將該戰略納入歐盟的戰略當中。

去年12月上任以來，蕭茲政府對北京的態度比前任的梅克爾更加謹慎。蕭茲首次訪問亞洲拜訪日本，而非中國。上週，蕭茲在德國一個重要機械產業會議上表示，全球化是成功的，而「脫鉤是錯誤的答案」。

蕭茲當時表示，「我們不需要將自己與少數幾個國家脫鉤，而必須繼續與各國做生意。我明確地說，也要與中國做生意。但我們必須確保，我們也與世界其它地區進行貿易，並將亞洲、非洲和南美洲等其它地區納入考慮。」