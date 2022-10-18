烏克蘭17日宣布已與俄羅斯大規模換囚，換回的108人全為女性，俄國則從烏克蘭換回72人。克里姆林宮18日表示，俄國從烏克蘭兼併的4個地區受到俄國「核保護傘」的保護。

●俄羅斯再恫嚇 揚言核武保護兼併烏克蘭4州

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）威脅動用核武而使得俄國與西方緊張情勢升高之際，克里姆林宮18日宣稱，近幾週宣告自烏克蘭兼併的4個州將受到俄國核武的保護。

蒲亭上個月揚言，如果有必要，俄國準備動用核武器，以捍衛俄國的「領土完整」。美國總統拜登6日對此表示，這項威脅使得世界比起1962年古巴飛彈危機以來任何時候還更接近「末日決戰」，當年許多人曾擔憂核子大戰恐怕迫在眉睫。

記者問起俄國兼併自烏克蘭的4個地區是否受到莫斯科核保護傘的保護時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這些領土都是俄羅斯聯邦不可分割的部分，它們都會獲得保護。它們和俄國其餘領土獲得同等的安全保障。」

●俄烏大規模換囚 烏克蘭救回108人全為女性

烏克蘭17日宣布與俄羅斯換回108名囚犯，稱這是俄烏戰爭爆發近8個月以來，首次與俄羅斯進行全為女性的換俘行動。

法新社報導，烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在社群媒體上說：「今天又進行了一次大規模換囚…我們讓108名女性獲釋，這是首次換回全為女性的換俘行動。」

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022

俄羅斯國防部表示，他們從烏克蘭那裡換回的72人，是2月以來被烏國扣留的民用船隻的船員，並稱換回的人全會搭機回到莫斯科，並獲醫療及心理上的協助。

●烏：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

烏克蘭國家核能機構18日指控俄軍綁架札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的2名高階主管；烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日批評俄軍對南部港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）發射飛彈、濫殺平民。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在社群媒體發聲明稱，札波羅熱核電廠資訊科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理廠長奧舍卡（Oleg Osheka）17日遭到俄軍「綁架」。

與此同時，目擊者稱，一枚俄軍飛彈擊中尼古拉耶夫一棟公寓大樓，為18日凌晨當地傳出的3次爆炸聲之一。

澤倫斯基隨後痛批俄軍「恐嚇並殺害」平民。他在Telegram發文稱：「烏克蘭正受到占領者攻擊，他們正繼續做他們最擅長的事情，也就是恐嚇並殺害平民。」

●俄羅斯以伊朗製無人機轟基輔 美國歐盟擬祭制裁

俄羅斯17日以伊朗製無人機轟炸基輔，美國警告將對參與伊朗無人機計畫的企業或國家實施制裁；歐盟多國外交部長也呼籲針對伊朗向俄國提供無人機祭出制裁。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「任何與伊朗做生意的人，一旦牽涉到關於無人機、彈道飛彈研發或從伊朗運送武器給俄國，都要非常小心並善盡調查責任，美國絕對會毫不猶豫地對肇事者實施制裁或採取相關行動。」

路透社報導，歐盟外交部長17日呼籲針對伊朗向俄國提供無人機祭出制裁。同時，歐盟因德黑蘭當局鎮壓國內示威行動，同意對涉及鎮壓的伊朗官員實施資產凍結及旅遊禁令等制裁。

●民調：7成烏克蘭人決心奮戰 直到打贏俄羅斯

華盛頓郵報報導，一項民意調查結果顯示，有7成烏克蘭人決心繼續奮鬥，直至戰勝俄羅斯為止。這項民調於9月初執行，當時烏軍正強勢反攻，在烏東及烏南奪回大片失土。

民調公司「蓋洛普」（Gallup）表示，支持繼續奮戰的烏克蘭人中，多達91%認為，奪回所有自2014年以來淪入俄羅斯手裡的領土才算勝利，包括克里米亞（Crimea）。

雖有7成受訪者認為烏克蘭應奮戰到打贏俄羅斯為止，但也有26%表示，烏克蘭政府應盡快談出停戰協議。