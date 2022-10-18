鼎型塊＋地工織布保護工法鋪設斷面示意圖(運研所提供)

鼎型塊＋地工織布保護工法鋪設施工示意圖(運研所提供)

經2021年颱洪沖刷後試驗橋址(P24L)與鄰近橋基沖刷情形比較(運研所提供)

台灣河川河身短、坡度大、水流急，橋墩基礎裸露的情況相當普遍，過去橋梁管理單位多以「鼎型塊」疊放在橋基周圍來解決，但鼎型塊經過日久沖刷仍會被掏空。交通部運輸研究所經過將近3年試驗，將常用於保護邊坡的「地工織布」用來保護橋基，效果非常好，只要增加10％成本，就可減少90％維修面積。

運研所主任蔡立宏表示，「地工織布橋梁基礎保護工法」今年4月拿到經濟部智慧財產局發明專利發明第I759792號，還獲得甫結束的2022年台灣創新技術博覽會發明競賽銀牌獎。該工法目前已提供交通部高速公路局應用於今年度橋梁維護作業。

運研所第一科科長賴瑞應表示，鐵公路跨河橋梁橋墩基礎常因河水沖刷而裸露，影響橋梁安全，過去橋梁管理單位多以剛性的鼎型塊疊放在橋基周圍，以提升抗沖刷能力，但經過河水長期沖刷，鼎型塊底下粒料仍會被掏空，使得鼎型塊傾斜或流失。有鑑於此，運研所從常用於邊坡防護的地工織布獲得靈感，參考港埠工程沉箱式碼頭設計，將既有的鼎型塊下方增加一層地工織布，效果非常好。

該計畫選定國3大甲溪橋做實驗，經過去年8月盧碧颱風豪雨狂炸的「洗禮」之下，沒有加鋪地工織布的鼎型塊，明顯有流失或是傾斜的情況；加鋪地工織布的鼎型塊。日後所需維修面積可減少約90％，有效延長橋基壽命，並減少維修頻率。1個橋墩所需鼎型塊經費約600萬元，而地工織布成本約60萬元，等於只要增加10％成本，就可減少90％維修面積。

賴瑞應也是新工法的發想人，他表示地工織布（Geotextile）是將聚丙烯纖維（PP）利用織造方法所製成，具高強度、高透水性、耐腐蝕、抗紫外線、無汙染性，材質柔韌便於施工，在國內外土木工程的邊坡保護、基礎加強、河岸及海岸保護等應用非常多，是非常普遍且容易取得的材料，只是較少應用在橋基保護。