國民黨北市議員王鴻薇18日質疑高雄市長陳其邁念公費醫卻沒到偏鄉服務應該還錢，陳其邁回應早已依規定還清，王鴻薇19日痛斥「繳了錢就沒事了嗎？」，對此，陳其邁競選總部發言人高閔琳呼籲王鴻薇適可而止，國民黨不該拿台灣的醫療公衛和公費制度無限上綱選舉政治操作。

王鴻薇爆料，陳其邁公費念醫30年竟然未盡義務，應該把公費還給國家，並對社會、醫界道歉。陳其邁就讀中山醫學院醫學系申請公費，應該依規定在畢業後服務6年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁提供的履歷，迄今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部應該依法向陳其邁追討相關費用及罰款。

對此，陳其邁親上火線澄清，自己早在20多年前，就已經依照規定，返還相關公費，完成還款的義務，所以王鴻薇所指摘的事項不是事實。衛福部與教育部也接連出面位陳其邁澄清。

王鴻薇19日再度砲轟，質疑衛福部、教育部成陳其邁競選總部？還是領陳的錢？反問教育部有沒有把陳其邁的醫師證書正本歸還？如果陳其邁已完成義務，為何教育部還扣住陳的醫師證書正本？教育部是保管箱？且陳其邁錢繳了就沒事了嗎？

對此，高閔琳回擊，陳其邁當年畢業是分發到高雄榮總服務，請國民黨不要拿台灣的醫療公衛和公費制度無限上綱選舉政治操作。歪曲事實烏龍抹黑，一再製造社會對立浪費社會資源，請國民黨、王鴻薇適可而止。