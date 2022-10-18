國民黨北市議員王鴻薇等人今（18）日爆料，高雄市長陳其邁公費念醫30年竟然未盡義務，質疑欺世盜名，要他把公費還給國家，並對社會、醫界道歉。對此，陳其邁回應，早在20多年前就返還公費，對於這項指控直批「不是事實」。

王鴻薇指出，陳其邁在民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，依照行政院衛生署《公費醫師培育及分發服務實施簡則》第9點，醫學系公費學生畢業後之服務年數為6年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁所提供的履歷，迄今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

針對藍營質疑，陳其邁今早親上火線釋疑並指出，自己早在20多年前，就已經依照規定，返還相關公費，完成還款的義務，所以王議員所指摘的事項不是事實。

陳其邁談到，1991年當時，也就是31年前，當時台灣處於對抗威權，追求自由民主的時代，他從習醫到進入台大衛生公共研究所，到從事包括環保及相關追求言論自由的社會運動，乃至投入政治，都跟所有野百合世代年輕人一樣，因為大時代變化，有不一樣的生涯規畫，但強調沒有改變從醫的初衷，這也是大家都知道的事實。

「我相信在追求台灣的公義跟民主過程裡面，大家可以見證我2、30年來的努力，這是大家再清楚不過的一件事情。」陳其邁重申，從醫的初衷從來沒改變過，而不管是在醫學院到台大公共衛生所，到後來參與不同社會運動包括野百合學運到反核運動等，很多社會運動的前輩也跟他都是非常熟識的朋友。