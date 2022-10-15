高雄市長陳其邁15日化身鐵人連跑12個行程，行政院長蘇貞昌特地南下出席「百工百業挺邁暨中央地方做伙拚民主台灣大步行」活動，這也是蘇貞昌在此屆選舉首度為陳其邁助選，現場超過2000人到場支持，氣勢相當高昂，陳其邁也喊話會用生命帶領高雄再拚4年並超越台北市。

陳其邁表示，這2年在疫情衝擊之下大家都相當辛苦，但大家關關難過關關過，台積電到高雄投資、半導體S廊成形、國際大廠到亞灣投資、輕軌4線齊發、重大建設全數啟動，高雄的競爭力原本在六都墊底，今年已經提升到六都第2名， 再給他4年時間，高雄將會超越台北市。

陳其邁指出，剩下40多天就要投票，高雄又面臨重要的抉擇，大家2年前選出來的市長是用生命捍衛高雄，也跟所有高雄市民站在一起，共同守護高雄、為高雄打拚。他們已經做好準備，且有無比的信心，也會踏著堅定地步伐，讓高雄起飛航向全世界。

蘇貞昌表示，台灣面臨新冠肺炎疫情侵擾時，擁有公衛背景的行政院副院長陳其邁在防疫部分做出很多貢獻及建議，台灣能度過疫情危機陳其邁有很大的貢獻，陳其邁陪著他扛下行政院522天重擔，陳其邁很能做、很能信任、很用心也很認真，且回到高雄也用同樣的態度拚出許多政績，希望大家繼續支持陳其邁，讓高雄選出漂亮的成績。

陳其邁後援總會總會長蘇有諒表示，2020年陳其邁說要「2年拚4年」，但陳其邁不僅說到做到，且無論招商、產業轉型、城市建設早都已經做超過，這就是在地人當市長不一樣的地方，希望大家當市長最堅強的後盾，全力支持陳其邁連任，並順利衝破「百萬票」。