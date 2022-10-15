行政院長蘇貞昌15日到高雄市的贓證物庫視察大陸茶葉混充台灣茶進口的偵辦成果，他感謝檢調等單位的努力。（林瑞益攝）

行政院長蘇貞昌15日到高雄市表揚偵破107公噸大陸茶葉的檢調等單位，蘇舉一反三，問農委會對其他農產品也可以鑑定真偽嗎？他得知香菇與蒜頭也行後說，要建立典章制度，為民眾的食安把關，清楚標示農作物產地。

橋頭地檢署日前指揮調查局等單位，偵破大陸茶到越南洗產地，進口台灣的案子。蘇貞昌說，他當行政院長破了許多紀錄，包含跑到贓物庫來等。

蘇貞昌指出，他每天起床的第一件事情就是泡茶，恭敬地祭拜祖先、稟告父母，但手上捧的茶不知道是否為台灣茶？他一直沒有喝其他的茶，也覺得台灣2300萬人都喜歡喝台灣茶，但卻有不肖商人混充台灣茶。蘇痛批這是詐欺。

蘇貞昌指出，如果這107噸的茶葉流入市面，會泡成多少杯？危害民眾。感謝跨部會的合作，才有這個成果，也證明政府會做事，不只是喊口號，從高雄的一家茶行追到南投的倉庫，偵破此案。

蘇貞昌也希望能建立典範，以後只要透過鑑定，不是台灣產的就不能標示台灣產的，對所有農產品標示都得清楚，盼此能維護台灣的百年久遠，照顧所有的民眾，但得找到方法、建立平台，透過跨部會的合作，建立SOP。

蘇貞昌也指出，如果有人草率辦案，部長要認真追究，對於認真辦案的人要破格提拔，鼓勵真正做事的人，建立制度，保障民眾的健康與茶農的利益、做到真假的分辨，這值得破格提拔。