高雄市長陳其邁過去時常以醫界人士自居，國民黨台北市議員王鴻薇今(18日)砲轟陳其邁公費念醫未盡義務，家境富裕卻領公費，畢業後沒有依規定到偏鄉或山區服務至少6年，怒轟陳其邁就是欺世盜名。陳其邁雖回應早在20多年前就返還公費，但王鴻薇續轟陳的母親當年受訪說過，「你去念醫科，阿嬤給你錢。」陳其邁畢業後沒有行醫過一天，選擇當爸爸陳哲男的助理，一路官運亨通，這樣的陳其邁還好意思說「從醫的初衷」？

王鴻薇指出，陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，依照行政院衛生署《公費醫師培育及分發服務實施簡則》第九點，醫學系公費學生畢業後之服務年數為六年，以保障偏遠地區也可以接受到醫療服務，但根據陳其邁自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應該向陳其邁追討相關費用及罰款。

針對藍營質疑，陳其邁今早親上火線釋疑並指出，自己早在20多年前，就已經依照規定，返還相關公費，完成還款的義務，所以王議員所指摘的事項不是事實。

「陳其邁認了！沒想到陳其邁這麼快就認輸了。」王鴻薇在臉書發文續問陳其邁：1、請公告衛福部公文字號、以及公文照片、陳其邁何時取得醫師執照，讓社會大眾檢視。2、陳其邁對於當年佔用公費生名額，卻根本拒絕到偏鄉地區行醫，是不是要跟社會道歉。3、在立法院網站上（現在還有）陳其邁的經歷是1989年是長庚醫院醫師，第一你當時沒有畢業，第二你沒有醫師執照，不過是實習醫師，這是不是欺世盜名？

王鴻薇不但提到「陳其邁你知道嗎？台灣44％土地無醫鄉！嘉義偏鄉30年無醫生」，凸顯陳其邁拒到偏鄉行醫，應跟社會道歉；她並舉陳其邁母親當年受訪影片中說「你去念醫科，阿嬤給你錢」，痛批家境富裕的他跑去佔公費生的名額，畢業後卻沒有行醫過一天，而選擇當爸爸的助理，一路官運亨通，這樣的陳其邁好意思說「從醫的初衷」？