親綠媒體自由時報近日發表新竹市長最新民調，民進黨候選人沈慧虹取得領先數字，但媒體人黃揚明指出，此民調再次呈現出非泛綠選民表態率低的特性，機構效應對綠營發出的警訊。且表態曾投給林智堅的民眾中，支持沈慧虹的僅48.98％不到一半，他也認為此民調嚴重低估國民黨候選人林耕仁的支持度，而這對沈慧虹也不是好事。

「如何解讀自由時報新竹市長民調？」黃揚明指出，毫無意外地，沈慧虹在自由時報的民調中支持度第一，但是，沈慧虹僅領先高虹安不到3個百分點，且這份民調中再次呈現出非泛綠選民表態率低的特性，因此，這其實是一份對綠營發出警訊的民調。

他提到，自由時報今年每個縣市長民調都會詢問2018縣市長是投給誰？根據2018年新竹市長主要候選人得票率分配：林智堅為49.56％、許明財為27.87％、謝文進為20.31％。

而這份新竹市長民調中，有效樣本中回答投給林智堅的比率高達51.63％，比林實際得票率高了一些、回答投給許明財的僅13.65％，不到許得票率的一半、回答投給謝文進的更僅2.40％。高達31.44％回答「忘了」或「拒答」。這就顯示非綠陣營的表態率非常低，也證明這份民調有明顯的機構效應。

然而，表態曾投給林智堅的民眾中，支持沈慧虹的不到一半，僅48.98％；表態曾投給許明財的民眾中，支持林耕仁的也僅半數的50％，傳統藍綠盤在這次新竹市長確實瀕臨瓦解。黃揚明解讀，自由時報的民調嚴重低估林耕仁的支持度，且雙虹支持度膠著，但高在看好度領先且林的看好度低於其支持度的狀態下，也很可能更大幅度地造成林的支持者轉投高，對沈並不見得是好事。