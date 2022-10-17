別選錯人！台北市長選戰棄保話題持續熱議，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今(17日)在《少康戰情室》受訪強調，她說講棄保的人沒出息，因為不用努力，選民告訴她，希望讓孩子相信努力會成功。她強調，這次選舉在挑戰傳統政黨的綁架選民，像民進黨是不管對錯全黨挺涉論文抄襲的林智堅，這件事不能拿去教小孩，這種情緒勒索也該丟到歷史的灰燼裡去，大家應該放下政黨利益選對的人，思考誰適合帶領這個城市往前走。

對主持人趙少康指出，傳綠營樁腳醞釀「棄陳保黃」，黃珊珊表示，沒有人這樣跟她接觸，這次參選，其實就是提供人民第三個選擇，一直以來大家都非藍即綠，你贏了你全拿，我輸了我就杯葛你，台北走出這樣的窘境已經8年了，這8年來政黨的藩籬並沒有那麼明顯。

「這次選舉其實也是我個人的選擇，提供一個可能的選擇給市民來選。」黃珊珊說，選舉還有40幾天，其實從1年前就開始喊棄保了，本來是藍的要棄保，說黃珊珊出來會被棄。現在是綠的要搞棄保，可能要棄了陳時中，「這些對我來說都沒有什麼意義，我們公民課本在談選舉的時候，一定不會談棄保。」

黃珊珊指出，因為棄保就是違反民主的，就是說，民主應該是選賢與能，你提供最好的選擇給人民來選擇。但是現在就是，我隨便提一個人，這個人不需要好，但是因為你意識型態跟我一樣，你就要投給我，綁架選民的意志，然後用政黨的控制力來控制它所有的系統。「對我而言，這次的選舉就是在挑戰這種傳統的政黨的壓力也好，或意識型態、綁架選民、情緒勒索，我覺得這些東西都應該丟到歷史的灰燼裡面去。」大家應該走出來想一想，我這個城市要做什麼，城市未來願景是什麼？

「我之前不是常常說，講棄保的人是沒出息的嗎？因為你不用努力啊！」黃珊珊提到，她最近碰到一個大學老師衝過來跟她說，黃珊珊妳的當選有什麼意義妳知道嗎？妳的當選會讓我們的孩子相信，努力是會成功的，如果像我們這樣沒有政黨奧援就不會成功，那就是這個台灣社會的悲哀。

黃珊珊強調，就像民進黨是全黨挺林智堅一個人，不管他對還是錯，這件事是不能拿去教小孩的！可是整個政黨用這件事去綁架它的支持者。這次的選舉就是徹底打破大家對政黨的(這種)認同，只能黨同伐異，這次是一個很好的時機，大家放下政黨利益、放下意識型態，好好地去想一想，你11月27日早上醒來的時候，你會不會覺得你選錯人？後悔了？好好去思考，誰是比較適合帶領這個城市往前走的市長。