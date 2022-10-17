昨(16)日輕颱尼莎加上東北季風引發的共伴效應，為雙北都帶來了致災性暴雨，其中台北市不僅市長柯文哲取消行程返回北市救災，三名台北市長候選人也都停下選舉行程去勘災，新北市長侯友宜第一時間獲知後，立刻取消新竹行程返回市府坐鎮指揮，不過新北市議員候選人林鼎超質疑民進黨新北市長候選人林佳龍當時還在跑選舉行程，「佳龍你到底去哪了？」。

林鼎超表示，當天幾乎所有候選人都停止了競選活動，馬上投入勘災和救災，就是希望可以讓傷害降到最小，保護國人的財產和安全；單就以台北市來看，台北市長柯文哲雖然在第一時間說有SOP，但晚間還是取消行程回到台北救災，三位市長候選人蔣萬安、黃珊珊、陳時中也到內湖康樂隧道口勘災。

他說，而新北市的部分，侯友宜市長得知有災情發生，馬上取消新竹的行程，隨即北上坐鎮防災中心指揮調度，並且在下午6時多前往汐止的伯爵山莊勘災，為的就是希望能趕快安置好居民、將破損傷害降到最低，昨天的天氣瞬息萬變，但侯市長一直在指揮中心，掌握整個狀況。

林鼎超質疑，那這時候「林佳龍去哪呢？」， 據媒體報導，林佳龍昨日下午分別趕場到林口、淡水進行競選活動，絲毫沒有受到大雨及災情的影響，他完全不曉得這個心中只有選舉的市長候選人，到底要怎樣爭取新北市民的支持；林佳龍可能會說他不是市長，沒有行政資源，「但身為抄襲祖師爺的你，為何不抄抄陳時中，就算他沒有行政資源，也是可以與同黨議員去勘災」。

林鼎超表示，佳龍在他的臉書說，「請給他3分鐘，跟他一起看見願景，看見新的新北市。」但佳龍我等了你一個晚上，請問你在哪裡出現了？ 「佳龍你到底去哪了？」