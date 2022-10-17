林耕仁今天持續用行動深入基層拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長候選人林耕仁17日為新北市長侯友宜喊冤說，昨天侯友宜來新竹參拜，之後調整行程立刻回新北坐鎮防災，卻被綠營操作。其實，侯市長一路上都有掌握情況並指揮調度，雨勢變大後就立即停止行程回新北坐鎮。

林耕仁今天持續用行動深入基層，在市議員蕭志潔、議員候選人吳旭豐的陪同下，到北區金雅里掃街拜票，隨後到八卦福德宮參拜祈福。

林耕仁說，許多民眾看到他都說「要為新竹人爭口氣」，「讓懂市政的當市長才讓人放心」，民眾的鼓勵讓感到非常窩心，他會持續努力，帶著市民期望，改變新竹。

林耕仁也為昨天前來力挺他的新北市長侯友宜遭攻擊說大雨來襲還在跑選舉行程大聲喊冤說，侯市長昨天來新竹時，新北尚未達到3級標準，但參拜結束後，新北雨勢突然擴大，侯友宜就當機立斷取消新竹縣的行程，馬不停蹄趕回新北坐鎮並立即前往勘災，如此認真盡責的態度，非常讓人敬佩。

他進一步指出，面對天然災害，沒有藍綠，但執政黨卻把颱風當成政治工具，對侯市長攻擊，這樣對防災工作，完全沒有幫助。

林耕仁同時也對自己昨天在香山舉辦的大團結造勢活動強調，昨天有超過3000位民眾到場，國民黨議員全部到齊，還有無黨籍議員相挺，香山區24位里長全數到場支持，這都是他最強的聲量。

另外，從韓國瑜到盧秀燕、侯友宜等市長，無論是影片或到場支持，都證明一件事，就是林耕仁是實實在在的人、是道道地地的正藍軍、是真真正正國民黨唯一提名的新竹市長候選人。

林耕仁說，他開大門、走大路，行不改名也坐不改姓，堅持國民黨中道、理性、務實的價值，希望帶給新竹下個10年轉型成為幸福城市，在接下來的40天，他會秉持初衷，讓新竹改變成真。

至於如何加強非年輕選民的支持，林耕仁說，勤走基層、提政見願景、談城市的未來，憑良心做事，讓新竹市民看見他的態度，會持續做下去。