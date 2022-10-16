尼莎颱風暴雨狂炸北台灣，導致許多地方都有淹水的狀況，嚴重影響多數用路人的安全。對此，新北市長侯友宜今（16）日就表示，受到尼莎颱風外圍環流影響，北部有瞬間強降雨，各地天氣變化不穩定，更提醒「請用路人務必打開大燈，加大安全車距並減速慢行」，引發討論。

侯友宜今日在臉書上提醒新北的市民，受到尼莎颱風外圍環流影響，北部有瞬間強降雨，各地天氣變化不穩定，侯友宜更指出，「氣象局提醒：未來伴隨東北季風，海面及陸地風力將會增強，雨勢持續不停到明天」。同時侯友宜也強調「天雨路滑注意行車安全，請用路人務必打開大燈，加大安全車距並減速慢行」。

最後侯友宜更呼籲「請大家互相提醒身邊的親朋好友，請避免前往山區及海邊活動」，此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「汐止路段有淹水，希望大家出入小心」、「北海岸也是風大雨大，請大家出門在外務必多加注意，同時防範山區土石流警報、海岸邊風浪警訊」、「謝謝侯友宜市長，加油」、「侯市長好，謝謝您貼心的關懷，感恩您！」。