國防部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，引發各界熱議，許多年輕人也開始擔憂自己未來是否仍為服「四個月」的兵役，而隨著九合一選舉進入倒數，宅神朱學恒15日直言，要讓年輕人投票率上升，就得讓他們知道，若是投給民進黨，明（2022）年起就要當一年兵。

邱國正11日於立院答詢時指出，兵役延長若是拖到明年公告，就要後年才能生效，他希望不要延宕太久，以免各界猜測徒增紛擾；他並說明，無法準確說出要在今年10月、11月還是12月公布，只要各部會談妥了，自然會按照程序公告。

朱學恒15日在網路節目《董事長開講》中表示，對於該如何讓年底大選年輕人的投票率上升，關鍵就在「票投民進黨，明年當一年兵」，他強調「要讓年輕人知道，你的選票是有選擇性會決定你的命運」，因為若是投給民進黨的話，原來已經縮到四個月的兵役，又將延長回一年，「就這麼簡單，你的一票決定自己的命運」。

朱學恒最後更對年輕人喊話，「我當年是當的兩年兵啊，愛去不去我們都當完了，你未來想當一年兵，你的人生要中斷一年以上，女朋友跑了、爸媽都變老了，這樣值得嗎？大家自己決定」。