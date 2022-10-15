孫協志（左起）、蔡黃汝、許孟哲、峮峮、王仁甫開心《飢餓遊戲》滿6周年，與大批粉絲合影。（粘耿豪攝）

《飢餓遊戲》舉辦6周年見面會，大批粉絲冒雨見偶像。（粘耿豪攝）

孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮 主持的中視《飢餓遊戲》開播滿六周年，今（15日）下午在信義區舉辦粉絲見面會，吸引大批粉絲冒雨見偶像。孫協志感性表示整個綜藝的大環境很不好，一個節目能做到6年，滿不容易，希望能持續帶給大家更多歡笑跟能量，「我們會盡力跑，跑到100歲。」

金鐘獎今年增設「人氣投票獎」，《飢餓遊戲》打進最佳人氣綜藝節目獎票選活動的決選名單，目前票數已突破7萬票，孫協志坦言期待得獎，「其實也就差一點點，有機會可以拿得到當然對我們來講是個肯定。」他們也感謝粉絲努力幫忙分享及投票，「我們都看在眼裡，最感謝的還是粉絲。」

由於孫協志先前在臉書提出質疑，直指投票規則不明確、互相矛盾，隨後，主辦單位三立電視台也做出回應，表示增設的大眾投票獎項為非正式競賽獎項。而孫協志之後又再度提出對於金鐘獎長年以來存在的問題，強調自己並非在意有無得獎，而是希望台灣演藝圈能更好。

他今受訪時對於是否覺得賽制不公平？他再強調：「其實是『不清楚』，希望辦這樣賽制的活動可以再更完善一些，這對大家來說也都好，台灣的格局也可以越做越大。」也表示誰都希望台灣更好，不要為了造勢，一點意義都沒有；而峮峮與蔡黃汝也有祭出活動向粉絲催票，這讓3位男主持人笑說有6萬票都是峮峮、蔡黃汝的功勞。

此外，節目預計11月6日晚起，連續3周播出6周年特別企劃「澎湖驚奇之旅」，製作單位找來舞陽、柯有倫、阿喜、林韋君、林彥君等藝人，加5名主持群一同飛往澎湖，峮峮說：「這次旅程有驚喜也有很多驚恐，很多第一次都在這趟旅程發生。」但對比5周年的「八西」特輯，孫協志直言：「6周年比5周年好太多了。」