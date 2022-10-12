吳宗憲今（12日）出席三立電視台的金鐘分享會，原先就不贊同金鐘獎將節目（綜藝）、戲劇分為2天舉辦的他，今日再次開砲，「戲劇跟綜藝一起頒獎就是陰陽調和，因為戲劇咖比較悶，綜藝人比較有哏，如果明年又改回1天舉辦，真的會笑一輩子」，此話讓分別擔任兩日典禮主持人的曾國城、曾寶儀都面露尷尬。
第57屆金鐘獎將在10月21日、22日舉辦，首日的節目典禮主持人由曾國城、唐綺陽擔任，曾國城今透露2人認識很久，在默契方面不需要擔心，會擔心2天收視率被比較嗎？曾國城則坦言沒想過這問題，「應該會2天收視率都很高」，吳宗憲忍不住再吐槽：「很官方吧！城城這幾年為了工作不容易啊！」
擔任戲劇金鐘的典禮主持人曾寶儀，開玩笑回懟：「我真的很慶幸分2天，這樣我就不用遇到吳宗憲」，吳宗憲笑說曾寶儀說的一定不是真心話，「全世界就台灣分2天，年度盛事為什麼要搞成這樣呢？」
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