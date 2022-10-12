綜藝天王吳宗憲在演藝圈縱橫多年，如今兩位愛女都嫁為人妻，還公布懷孕喜訊，讓他相當開心即將升格當阿公，不過向來直言直語的他，稍早發文表示：「人都是逼出來的！什麼事都不會的人就是因為⋯⋯肚子不夠餓啊」，立刻引發網友好奇發生何事。

吳宗憲表示有位長年在美國矽谷工作的朋友，沒想到中文因此變超級爛，讓對方老婆趕緊拜託他要多跟老公練習中文，這讓吳宗憲逮到機會，藉此跟友人練習英文，沒想到彼此語文能力都突飛猛進，還能聊到國中翹課吃牛肉麵的往事，讓他有感而發表示：「人都是逼出來的！什麼事都不會的人就是因為⋯⋯肚子不夠餓啊！加油，督促一下自己，挑戰更高的目標」。

經過此事後，吳宗憲表示喜歡看人家成功，更喜歡看人家經歷過萬千的努力之後的失敗，但不用為此感到害怕，畢竟全部的成功都是失敗累積起來的，接著勉勵對方：「祝福你有一個成功的一天」，難得的「心靈雞湯文」引起網友討論，紛紛留言：「講的太對了！您的歷練也可以讓年輕人學習」、「好激勵人心」，但也有不少人歪樓表示：「是在蹲廁所的時候拍的嗎」、「這是不是在大便的時候拍的」、「蹲廁所的表情」。