女星王瞳承受丈夫艾成驟逝的打擊，一度將臉書關閉，近日出席活動也能明顯看出她相當消瘦、雙頰凹陷，相當惹人心疼。沉寂52天後，王瞳臉書再度重啟，她寫下艾成驟逝後連日來的心情，表示關閉臉書並非害怕遭網友謾罵，而是還沒有心理準備接受艾成離世後的每一天。

她提到事發第5天才感覺到口渴，第11天才感覺到食慾，這52天來靠著身心科醫師開的藥物才能入睡，連打「艾成」2個字手都在顫抖，字句煎熬，深藏對艾成的思念，令人不捨。

王瞳將為艾成推出最新單曲。（摘自王瞳臉書）

王瞳臉書全文：

嗯，真的好想他⋯

今天是10／7⋯第52天

自從8／17那天，

除了無盡的震驚與悲傷，

聽說隨即而來的是部分外人們的不諒解，

甚至於我無力承受的謾罵。

無數的一字一句，都像石頭一樣，

拼（拚）命地、拼（拚）命地，從地上被撿起來，

把我往死裡砸⋯當我在警局做筆錄，

甚至要去殯儀館確認⋯是不是⋯的同時，

一句句的攻擊同時間湧入，

大家怕我不能承受，

便即時幫我把網頁關閉。

我不打開臉書IG，

不是因為害怕謾罵與霸凌，

而是我還沒有真正準備好面對失去他的「那一天」，以及未來的「每一天」。

從8／17那一天起到現在，

我不知道我怎麼過來的，

第五天才有口渴的感受

第十一天有點食慾能吃點白麵⋯

我就是滿腦子的你啊！

滿腦子的我們啊

滿腦子的接下來怎麼辦啊⋯

這五十幾個夜不能寐的日子，

靠著身心科醫師開立的藥物入眠，

每個早晨一睜開眼睛，

應該就能看到你的笑容

聽到你喚我「寶貝」的聲音說

我幫妳買了早餐⋯⋯

言猶在耳，但卻人事已非⋯

日子到了他最想跟摯愛家人度過的中秋節那天，

我聽著「但願人長久」這首歌，

我的心，只有碎裂、再碎裂⋯

這世上沒有人可以取代他在我心中的位子，

相遇這十幾年的時光，

我們一起渡過許多的難關。

他的地獄之旅，我陪著他，

我的黑暗低谷，他陪著我。

我們早已是一體，不論世人用任何的言詞，

都無法定義我們的愛情。

即使他現在不在我的身邊，

我卻清楚得感受到，

他還在我的身邊，愛我、呵護我，

跟我時不時的互相調侃說笑、

一起帶哈嚕散步的畫面。

他說過⋯他人生曾經最愛的就是唱歌

一直到遇見我⋯娶我，

就是他最想完成的夢想⋯

我們一起完成了⋯

這也是我這輩子做的最正確的決定

而你歌唱的夢想，讓我來延續下去

我不能保證此時此刻我已經做好了準備，

但是，這些日子以來，

他用各種的方式讓我知道，

他要我堅定的活下去，

他要我拿起他最愛的麥克風SM58，

代替他做榮耀的見證，

因為我是他最愛的寶貝，

我是蔡太太吳姍耘。

10／10 是他得榮耀回天家的第55天，

我相信這是上帝所訂的日子，

他把服事上帝作為他最重要的職志，

他經過地獄之旅後破繭重生，

寫的第一首歌曲就叫做「重生」，

過去他創作流行音樂，

說不上來的綁手綁腳（他自己說的）

但地獄之旅過後的他，

每一首歌曲都是「從天上來的靈感」，

一個清楚「聲音」要他寫，

不用十分鐘，他就寫了出來，且一個音不改⋯

「重生」、「教會是我家」、「與神同行」、「驚天動地」、「羊兒的家」、「約沙法大軍」、「從天上來的聲音」、「耶穌」、「耶！一同進城」、「小小好牧人」、「超乎想像」、「全部攏是祢」、「我在這裡」、「恩典之夜」、「江心對話」、「心路，新路」、「俠侶」⋯⋯

每一首，都是他用生命吶喊出來的歌曲。

而我、蔡太太吳姍耘，

也願意用此刻的生命來傳遞這個遺志，

代替他訴說他未能說完的故事。

繼續打這美好的仗⋯將來再見面的時候

我才不會丟蔡先生的臉⋯

此刻，我連打「艾成」這兩個字

都在顫抖⋯眼淚不停落下

我還沒有準備好，但是我會勇敢。

天父和很多愛我的人們一定也會陪著我勇敢。

不但如此，就是在患難中也是歡歡喜喜的；因為知道患難生忍耐， 忍耐生老練，老練生盼望； 盼望不至於羞恥，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。

‭‭羅馬書‬ ‭5：3-5‬

艾成的異想世界

＃77傳奇

＃我艾你與妳瞳在

＃有一種愛情叫艾成王瞳

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