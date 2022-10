班鐵翔送花給泣不成聲的王瞳。(羅永銘攝)

王瞳觸景傷情掩面大哭。(羅永銘攝)

班鐵翔與艾成跨時空對唱。(羅永銘攝)

班鐵翔帶領現場歌迷一起手比艾成跟王瞳愛的密碼,祝福天上的艾成。(羅永銘攝

溫翠蘋與男友一起出席。(羅永銘攝)

班鐵翔擁有一副好歌喉,讓台下歌迷聽得入迷。(羅永銘攝)

65歲的資深藝人班鐵翔縱橫演藝圈40年,曾以電視劇《一把青》士官長角色受好評,私下更擁有一副好歌喉,他原訂4月20日舉辦「班鐵翔的奇幻旅程」個人演唱會,因因疫情3度延後,5日終於如期舉行,吸引約300位演藝圈友人、粉絲到場欣賞,他形容這一晚不但是一場奇幻旅程,更是一場圓夢之夜。

班鐵翔原本邀請艾成與張芸京擔任串場嘉賓,沒想到隨著艾成離世而徒留遺憾,但他在演唱會上仍與艾成跨時空對唱其生前創作的〈天上來的聲音〉,成為演唱會上最大亮點。與班鐵翔同一天生日的王瞳坐在第一排力挺,但觸景傷情到掩面哭泣,班鐵翔特別獻花給王瞳,他和妻子Celine並合送一對珍藏的手工新娘新郎小熊,祝福王瞳未來日子平安順心。王瞳被邀請上台時已哭紅眼,她哽咽地說:「謝謝班哥、謝謝大家,我知道大家都很關心我,也很愛艾成,大家不用擔心我,我會好好為了我的神、我愛的艾成活下去」,氣氛溫馨感人。

王瞳在演唱會前受訪,透露之前艾成去跟班哥一起彩排時她都剛好陪著,連愛犬哈嚕都帶著,只是後來因為疫情一直延後,「後來他們跟我要了一些照片,我就趕快給他,不敢多翻自己的手機,邊給他還是邊在哭」,她也透露前一晚為了準備10月10日的見證會及《超乎想像·艾成了》紀念EP預購發表,因有點不知道從何講起,就翻了自己的手機,結果又是爆哭到不行,但她堅強地說,「我們都知道他現在很好,可以用這個方式想念他、聽他的歌,是好事,只是我個人部分還沒辦法這麼快的承受。是我自己的問題啦!還是希望大家多聽到他的歌!」

包括游安順、周丹薇、司馬三三、朱延平、陶傳正、曹瑞原、前中國小姐胡翡翠、范可欽等演藝圈友人都到場共襄盛,溫翠蘋也與交往約兩年的男友Michael一起出席。

班鐵翔在演唱會上演唱了10多首英文歌,包括〈love me with all yours heart〉、〈Spanish Eyes〉、〈the one you love〉等,以及張國榮的經典名曲〈拒絕再玩〉。其演唱會幕後音樂團隊陣容堅強,一手推動演唱會的Celine,重金邀來知名音樂老師鈕大可擔任「演唱會總監」,知名音樂製作人小蟲擔任「演唱會音樂總監」,令在場所有人都享受了一場聽覺饗宴。