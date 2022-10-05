班鐵翔送花給泣不成聲的王瞳。（羅永銘攝）

王瞳觸景傷情掩面大哭。（羅永銘攝）

班鐵翔與艾成跨時空對唱。（羅永銘攝）

班鐵翔與艾成跨時空對唱。（羅永銘攝）

班鐵翔與艾成跨時空對唱。（羅永銘攝

班鐵翔帶領現場歌迷一起手比艾成跟王瞳愛的密碼，祝福天上的艾成。（羅永銘攝

溫翠蘋與男友一起出席。（羅永銘攝）

班鐵翔擁有一副好歌喉，讓台下歌迷聽得入迷。（羅永銘攝）

65歲的資深藝人班鐵翔縱橫演藝圈40年，曾以電視劇《一把青》士官長角色受好評，私下更擁有一副好歌喉，他原訂4月20日舉辦「班鐵翔的奇幻旅程」個人演唱會，因因疫情3度延後，5日終於如期舉行，吸引約300位演藝圈友人、粉絲到場欣賞，他形容這一晚不但是一場奇幻旅程，更是一場圓夢之夜。

班鐵翔原本邀請艾成與張芸京擔任串場嘉賓，沒想到隨著艾成離世而徒留遺憾，但他在演唱會上仍與艾成跨時空對唱其生前創作的〈天上來的聲音〉，成為演唱會上最大亮點。與班鐵翔同一天生日的王瞳坐在第一排力挺，但觸景傷情到掩面哭泣，班鐵翔特別獻花給王瞳，他和妻子Celine並合送一對珍藏的手工新娘新郎小熊，祝福王瞳未來日子平安順心。王瞳被邀請上台時已哭紅眼，她哽咽地說：「謝謝班哥、謝謝大家，我知道大家都很關心我，也很愛艾成，大家不用擔心我，我會好好為了我的神、我愛的艾成活下去」，氣氛溫馨感人。

王瞳在演唱會前受訪，透露之前艾成去跟班哥一起彩排時她都剛好陪著，連愛犬哈嚕都帶著，只是後來因為疫情一直延後，「後來他們跟我要了一些照片，我就趕快給他，不敢多翻自己的手機，邊給他還是邊在哭」，她也透露前一晚為了準備10月10日的見證會及《超乎想像·艾成了》紀念EP預購發表，因有點不知道從何講起，就翻了自己的手機，結果又是爆哭到不行，但她堅強地說，「我們都知道他現在很好，可以用這個方式想念他、聽他的歌，是好事，只是我個人部分還沒辦法這麼快的承受。是我自己的問題啦！還是希望大家多聽到他的歌！」

包括游安順、周丹薇、司馬三三、朱延平、陶傳正、曹瑞原、前中國小姐胡翡翠、范可欽等演藝圈友人都到場共襄盛，溫翠蘋也與交往約兩年的男友Michael一起出席。

班鐵翔在演唱會上演唱了10多首英文歌，包括〈love me with all yours heart〉、〈Spanish Eyes〉、〈the one you love〉等，以及張國榮的經典名曲〈拒絕再玩〉。其演唱會幕後音樂團隊陣容堅強，一手推動演唱會的Celine，重金邀來知名音樂老師鈕大可擔任「演唱會總監」，知名音樂製作人小蟲擔任「演唱會音樂總監」，令在場所有人都享受了一場聽覺饗宴。