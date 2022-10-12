《綜藝玩很大》KID、吳宗憲。（三立提供）

《型男大主廚》吳秉承（左起）、詹姆士、卓文萱、曾國城。（三立提供）

《我們回家吧2》曾寶儀。（三立提供）

江宏傑（左起）、徐展元、錢薇娟。（三立提供）

《在台灣的故事》楊小黎（左）、三立董事長張榮華。（三立提供）

《寶島神很大》。（三立提供）

《上山下海過一夜》。（三立提供）

吳宗憲、曾國城、曾寶儀、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、KID（林柏昇）、錢薇娟、江宏傑、徐展元、卓文萱、楊小黎等人及各幕後工作人員，12日出席三立電視台金鐘分享會，分享入圍心情。

以《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》雙料入圍的吳宗憲自嘲是所有入圍者中最菜，「因為我是天菜，我要把所有的話留到拿講座時再講」，他也語出驚人表示如果這次沒獲得評審青睞，就要直接搶獎座。他也不忘揶揄日前捲入「雙面人」風波的Lulu，「接下來我們請雙面人說一下話」，讓Lulu氣得大喊自己是雙料入圍，還是八面玲瓏的八面人；陳漢典則說：「除了感恩就是感恩，謝謝三立讓我們主持快10年的大熱門，很開心可以拿麥克風做自己」；明年1月將當爸的KID，也期許兒子小野人可以替他帶來好運，順利得獎。

無端捲入雙面人風波，會不會覺得無奈？Lulu表示，「雖然我們都知道清者自清，但已經嚴重到連管理員、媽媽、阿姨都來問我這件事了，而且我平常也不是嚴肅的人，但這已經牽涉到人格問題，已經不是擂台較勁這麼簡單，必須要詳細說明才行」；有網友挖出她多年前與網紅Sabrina（吳怡德）的合作影片，Lulu坦言也有看到影片，「每次錄影有這麼多人，真的不會記得跟誰見面過，而且她那時候名字跟現在不同，就連我們長相也跟以前不太一樣」。

她坦言Sabrina事後向她道歉，表示不知道後續會引起這麼大的風波，也有收到小S透過經紀人傳來的訊息，「我覺得這件事就到此為止，網友們也不要再翻過去的東西，也不要為了打臉而打臉」。

此外，首度以主持人身分入圍的錢薇娟、江宏傑、徐展元今難掩興奮，期待有機會奪下獎座，錢薇娟說：「真的不敢說是主持人，透過節目看到運動員的精神，今年可以陪大家一起，希望可以拿下好成績。」江宏傑則說：「我其實有點緊張，因為一直都覺得主持人跟我無關，我只是運動員，不知道自己要做啥，就是跟團隊一起成長，把精神帶給大家。」

三立電視今年再度承辦「第57屆電視金鐘獎」典禮，將分別於10月21、22日舉辦，三立電視在今年總共入圍16項大獎，是入圍最多自製節目的電視台，包括《大嘻哈時代》入圍5項、《綜藝大熱門》入圍1項、《型男大主廚》入圍1項、行腳節目《上山下海過一夜》入圍1項、運動實境節目《全明星運動會》入圍2項、《綜藝玩很大》入圍1項、《我們回家吧2》入圍2項、《寶島神很大》入圍2項、《在台灣的故事》入圍1項。