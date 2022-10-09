女星小S（徐熙娣）和姐姐大S（徐熙媛）組女團「S.O.S」出道，後來小S主持談話性節目《康熙來了》，大膽犀利的作風獲金鐘獎主持人獎肯定，家庭生活美滿，與許雅鈞（Mike）結婚後育有三個寶貝女兒。近日小S確診，她目前進入第6天仍然不能出關，親自和大家報告身體狀況。

女星小S本月4日傳出確診消息，她擔任主持的熱門節目《小姐不熙娣》因健康狀況暫停錄製，等她康復之後會再安排錄影時間，而小S當時透過經紀人表示有喉嚨痛跟發燒的症狀，應該過幾天就會好轉。目前國內防疫政策仍維持「7+7」，7天的居家照護隔離和7天的自主管理規定，隔離者7天後快篩陰性即可出門工作及採買，但不得外出用餐、聚餐。根據《三立新聞網》報導，小S透露狀況「身體還好，但還不能出關，謝謝。」

由小S主持的談話性節目《小姐不熙娣》近日鬧出風波，原因是「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）在節目上爆料《大學生了沒》有一位女星是雙面人，表面一套背後一套，人前會表現很麻吉，私下卻狂罵對方，被網友推測有可能是主持人Lulu、時尚KOL莫莉，Lulu今日發文否認，在場的小S則回應透過經紀人向Lulu致歉，強調節目中的對象並不是Lulu。

Lulu發文認為自己沒有遇到這位爆料的網紅，兩人上節目的時期不同，所以從未見過，Lulu表示理解節目效果，「但若要營造這種聳動的故事來博眼球，就要有把它全部講完的勇氣，不然話說一半如鯁在喉，也使人無端捲入紛爭」。Lulu透露自己雖然不是事主，但網路上三人成虎還是令人非常莫名且不舒服，「而就算今天我也跟著拉起板凳吃瓜，到時候真相大白我不知道對誰有好處，想必又是群起的網路霸凌，所以到頭來是誰得利呢？我想這是值得大家思辨的問題。」