中央流行疫情指揮中心今天公布新增62例死亡，其中一名30多歲女性沒有慢性病，確診後第6天在家中被家人發現昏迷，當天死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增一例特殊死亡個案為一名30歲女性，沒有慢性病史，9月30日快篩陽性經診所判定確診，10月5日被家人發現在家昏迷，送醫無呼吸心跳檢驗有高血糖、高血鉀異常PCR陽性，Ct值19，急救無效，當日死亡，經醫院開立死亡診斷為新冠病毒確診。

重症部分，今天新增213例，其中新增一例特殊重症個案為五歲女童無慢性病史，曾接種一劑疫苗，8月31日確診，9月26日起陸續出現發燒、腹痛、紅眼、頭痛，10月2日到急診檢查發炎指數升高，凝血功能異常，懷疑MIS-C住院給予類固醇治療，所幸病況好轉，已於10月6日出院。

目前國內兒童重症共240例，包含腦炎32例、肺炎25例、心肌炎2例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C155例、共病4例、期中35例死亡。

另外，國內昨天莫德納次世代疫苗接種共2萬2584人，6個月大到4歲幼兒有7896人接種疫苗，該年齡層疫苗第一劑接種1557人次，第二劑接種6339人次，該年齡層第一劑接種率為40.75 第二劑為11.6%。