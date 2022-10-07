112學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於22日舉行，大考中心今(7)日表示，將開放輕症、無症狀等確診考生應考，但提醒考生一定要主動填報健康情況，否則將取消考試資格。

教育部已配合指揮中心公布自13日起，自主防疫期間無症狀且具2日內快篩陰性證明的學生，可到校上課，符合此條件的考生，則將可安排到一般考場參加考試。

大考中心今日舉辦記者會，說明高中英聽測驗防疫措施。而111學年度分科測驗已開放輕症與無症狀考生到考，112學年度高中英聽也比照同樣方式辦理。

大考中心主任周兆民表示，已在20個縣市增設居護、隔離考場，讓確診考生與一般考生區隔開來。且確診、居隔考生前往考場時，得依規定搭乘防疫車隊，或由同住親友1人開車接送，考生須坐在後座，且全程戴口罩、不可飲食。

周兆民強調，為保障所有考生應試安全，已建置「COVID-19自主填報系統」，若考生在考試當日屬確診、居家隔離、自主防疫狀態，務必自主填報。大考中心也會與衛福部核對名單，如果發現考生沒有依照規定上網填報，最嚴重將會取消考試資格。