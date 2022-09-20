學測倒數百日，大考中心卻突改大考英文題型，國民黨立委林奕華批評，「是考試中心還是整人中心？」，她要求教育部不得任意變更題型，讓老師跟學生都能安心準備考試。

林奕華指出，有高中老師陳情，發現大考中心在距離學測不到四個月時，宣佈更改英文科「篇章結構」題型，讓高中英文老師氣到跳腳，「有被整的感覺」，林奕華立刻去電教育部要求大考中心收回更改題型的決定。

林奕華表示，去年考招新制上路，檢討聲浪不斷，其中最被詬病的就是數學命題穩定度不足，要求大考中心檢討，她質詢時亦針對恢復分科測驗加考數乙要求教育部盡早恢復，教育部長當時回應「任何新制變動都必須要三年前開始」，所以今年九月入學的高中生將於3年後(也就是114學年度)恢復考數乙，讓學生與老師有時間做好準備。

結果新學期才剛開學不久，大考中心竟然在學測倒數114天，偷偷摸摸地更改今年英文題型並且要立即適用，叫學生情何以堪？林奕華直言大考中心是在「拆教育部的台」嗎？

林奕華不滿指出，考招新制實施後，不只命題穩定度不足，試卷簽名、扣分方式與比例都被要求檢討，大考中心不思反省，積極面對問題與檢討，反而發生這種自走砲式的行徑，任意更改英文題型，實在讓基層老師氣，高三學生知道後根本有苦說不出。

林奕華說，她接到陳情後立即去電教育部要求大考中心收回成命，不准任意更動題型，維護考生權益。開議後也會針對大考中心任務與功能好好再檢討。