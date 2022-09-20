大考中心年9月13日公告調整112學年學測英文考科「篇章結構」題型，結果引來一片罵聲，大考中心主任周兆民今天傍晚表示，為使學生能安心備考，這項變化112學年暫緩實施，或許改成113學年實施，但會事先公告。

大考中心表示，為提升測驗的鑑別效果，學測英文科學測英文科「篇章結構」大題，在不改變題型下，將原4個空格、4個選項的設計，調整為4個空格、5個選項，並預計自112學年度開始實施。

惟於公告後，各界對於實施期程有不同的意見，考量目前高三學生刻正積極準備112學測，為使學生安心備考，大考中心決定暫緩實施，實施日程另行公布。112學測英文考科的篇章結構大題，仍為4個空格，4個選項。

大考中心說，在108課綱英語文領綱必修課程中，不僅將篇章結構的學習列入學習表現與學習內容，並提及：從國民中學教育階段開始，篇章結構的理解與學習更形重要，學生在閱讀段落時，除了應該理解其體裁及主題外，也應該能判斷主題句及總結句，分析段落發展模式，進而學習如何有條理地鋪陳文章，以確保整個段落的關聯性與連貫性。因此，111學年度起的學測英文考科，納入過去在指考中既有的篇章結構題型。

但考量篇章結構題型雖於指考實施多年，但於學測英文考科仍屬新增題型，因此訂為4個空格、4個選項的設計，並非如指考的5個空格、6個選項。然經111學測，依考生得分情形檢討，發現選文中空格數與選項數相同時，會產生連鎖效應。

以111學測的4選4為例，若原先甲、乙、丙、丁四個空格，有選項A、B、C、D四個句子可以配對，正確若為甲（B）、乙（C）、丙（A）、丁（D），某生在甲空格放上C句，除了這部份填錯，由於已用掉C句，將連帶讓乙空格也錯誤；另一方面，若某生不確定甲、乙兩空格，但猜對甲放B，則連帶也會增加猜對乙放C的機率，換言之，由於連鎖效應，會放大誤置一個選項的扣分效果，也會放大猜對一個選項的得分效果，因此，可能降低考試的鑑別效果。

為此，大考中心英文科研發團隊，研擬在不改變題型下，新增1個選項，以4個空格配對5個選項，希望能降低連鎖效應帶來的影響。經過研發團隊的多次討論與對外諮詢，大考中心完成調整版的考試說明與參考試卷，於9月13日公告於中心網頁，並預計自112學年度開始實施。

然於公告後，雖獲得許多英文科教師的正面回應，對於實施期程則有不同意見；但從評量觀點，選項數較空格數為多的設計仍是未來的調整方向，大考中心會就試題研發與實施期程諮詢更多建議。

大考中心說，考量目前高三學生應刻正積極準備112學測，為使學生能安心備考，心決定暫緩實施，實施日程另行公布；112學測英文考科的篇章結構，仍為4個空格、4個選項的設計。為免造成混淆，大考中心將於近日重新公告調整前之考試說明與參考試卷，請各界留意最新公告。