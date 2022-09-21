美國總統拜登18日說，若中共犯台，美軍會保衛台灣。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新的調查，所有受訪的美國專家都認為，中國原本就預期美國會這麼做；另有63％的人認為，中國「有可能」在未來10年對台灣發動兩棲攻擊。

美國之音報導，CSIS的中國實力項目（China Power Project）於8月10日至9月8日、所謂「第四次台海危機」期間進行，並於本月19日發布的一項調查顯示，在所有受訪的美國兩黨前政府決策人士及學者專家中，100％的受訪者認為，中國已預期美軍會在台灣遭受侵略時派兵保衛台灣；近8成的人認為，如果台灣宣布獨立，中國將「立即」對台灣發動攻擊。

根據調查結果，全數的受訪者一致認為，中國已預期美軍將在台灣遭到侵略時「提供政治、經濟支持並出兵保衛台灣」，不過他們對美國願意承受多大代價的看法有所分歧。66％的人說，中國的評估是美國會願意承受顯著代價，不過會謀求將衝突限制在印太地區；30％的人說，中國的評估認為，美國不會願意為保衛台灣付出過多代價。

調查結果還包括：80％的受訪者不認為中國內部對與台灣和平統一有一個「連貫性的可行策略或路線圖」；84％的人認為，中國願意等待統一，但「不會接受永遠維持現狀」；至於中國內部是否有一個統一時間表，44％的受訪者認為，中國將在2049年之前解決台灣問題；63％的人認為，中國「有可能」在未來10年對台灣發動兩棲侵略。

此外，80％的受訪者認為，中國在8月美國眾議院議長裴洛西訪台後對台灣實施的大規模軍事演習，「並不顯示一個加速使用武力的計劃」。

大部分受訪專家認為，習近平相信和平統一的管道仍然存在，也將把和平統一的進展列為第三個任期（2022-2027年）內的優先事項，但沒有一位受訪的前政府官員認為習近平「已經耗盡所有和平選項」，83％受訪者不認為習近平有意在2027年之前對台灣使用武力。

此項調查的對象包括64位對中國大陸、台灣及台海兩岸關係有深入了解的美國專家，其中有28名前任美國民主黨及共和黨政府官員、23名前美國政府政策及情報分析師，以及13名學界及智庫資深專家，其中包括卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）、李侃如（Kenneth Liberthal）、林夏如（Shirley Lin）等人。