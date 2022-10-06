《茶金》演員温昇豪、郭子乾、李杏與導演林君陽、製作人湯昇榮同台出席活動。（鄧博仁攝）

温昇豪出席金鐘入圍交流會。（鄧博仁攝）

李杏出席金鐘入圍交流會。（鄧博仁攝）

郭子乾、温昇豪、李杏以《茶金》入圍金鐘獎最佳男主角及女配角獎，3人6日出席客家廣播電視金鐘暨傳藝金曲獎入圍交流會，這也是温昇豪、李杏在烏龍緋聞後首度公開同台。剛拿到金馬獎影帝門票的金鐘視帝游安順擔任頒獎人，與3人逗趣互動，還以氣功為3人「加持」，笑聲不斷。郭子乾被問得獎機率時，幽默答：「16.6 ％，因為有6個人入圍嘛！」

李杏之前因為好友大鶴一句「我家祖先很靈驗」，他拜完就得獎，她就真的拜了他家祖先，結果拜完真的入圍金鐘，聽到大家提出似乎不該亂拜別人家祖先的質疑，李杏開玩笑說「可能要騙婚喔，他覬覦我很久了」，但還是認為應該要再去感謝他家祖先。不僅她會去大鶴家拜祖先，她說大鶴更是一天到晚去她家，「最常去我家的人是大鶴，而且他都是一待10幾小時那種，都待到早上，結果都沒有人要拍，昇豪很倒楣，才去20幾分鐘就被拍」。

郭子乾自招因為住得近，自己也去過李杏家4、5次，還爆出林心如是她樓上鄰居。李杏無奈地說，她跟媽媽、妹妹同住，媽媽早已習慣她就是很常會把朋友帶回家，「我家就是很舒服啊！」聊到烏龍進香閨緋聞，她超無言：「重點是我媽跟我妹都在家，我根本不是一個人住！就是看圖說故事啊！」溫昇豪則因清楚記得被拍當天是8月31日，被虧看來還很氣，他笑說：「不會生氣啦，只是下次要待久一點！」

被問金鐘戰袍，李杏說還在物色中，因為真的很難，被問會露哪？郭子乾開玩笑建議：「還是人家三點不露，妳只露三點？」李杏說，她的原則就是又要優雅有要辣，一定要辣翻全場。郭子乾被誇長運動、身材好也可以露，他則很有自知之明地說「這年紀稍有不慎就被說老不羞」。

郭子乾最近常聽到得獎機率高的稱讚，他說讚美當然愈多愈好，誰不喜歡聽，但得獎就是靠運氣，能跟這麼多優秀演員一起入圍已經是很大肯定，誰得獎都是直至名歸，他跟温昇豪更是沒有競爭的感覺，不管誰得獎都會真心為對方開心。温昇豪也說這次所有入圍的戲劇都很強，彼此也都很熟悉，尤其入圍每個導演他都合作過，有一種戰友很多的親切感覺。