莎莎（右起）開新車載王淨和温昇豪品嘗美食。（國際富豪汽車提供）

温昇豪和王淨聯手拍攝車商自製節目，再次擔任王牌銷售員的温昇豪，一看見王淨，眼神瞬間流露光芒，以老鳥之姿熱情剖析銷售經驗，對這位北影影后的銷售能力寄予厚望，沒想到王淨卻說對記台詞不在行，讓他忍不住笑虧：「妳是怎麼當上影后的。」

2人雖然是第1次合作，但王淨一見偶像就開心表示：「能夠跟昇豪哥一起拍戲真的很榮幸，他私下就像大哥哥一樣沒有距離感。」節目中温昇豪盡責認真地傳授業務教戰守則，幫助王淨順利通過隨堂考。他們也特地找「食尚一姐」莎莎開著品牌車，品嘗私房美食清單。

被問到是否期待在車上上演浪漫告白，王淨先是不解風情地說：「最好不要，因為要專心開車。」莎莎則搞笑認為：「如果告白的人不是喜歡的人，會被困在車裡無處逃，太可怕了。」唯有温昇豪嚮往這種浪漫情節，「如果還沒結婚，會開車載女生去一個浪漫的景點，然後跟她告白。」現實生活中，温昇豪也喜愛開車載著家人到陽明山跟北海岸繞一圈，享受天倫時光。